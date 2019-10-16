Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:08Z
https://ria.ru/20191016/1559854611.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/134021/55/1340215545_0:45:2000:1170_1036x0_80_0_0_ffe1f64909e72b313edbf8303257c8c8.jpg
РИА Новости

МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД

15:08 16.10.2019
149
© AFP 2019 / Patrick KovarikВид на Париж, Франция. Архивное фото
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2019 / Patrick Kovarik
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция вновь призывает Иран к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отмечая, что анонсированные Тегераном меры по отказу от ряда пунктов соглашения будут лишь способствовать эскалации напряженности, заявил представитель французского МИД.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в скором времени задействует газовые центрифуги нового поколения IR-9 в ядерной деятельности.
"С нашими партнерами по евротройке (Германия, Великобритания, Европейская служба внешних связей) мы неоднократно выражали нашу глубокую озабоченность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках СВПД", - сказал представитель французского МИД на брифинге в среду.
В Париже подчеркивают, что по-прежнему привержены СВПД и призывают Иран полностью выполнять свои обязательства в рамках соглашения.
"Иран должен воздерживаться от перехода к вызывающей особую озабоченность новой фазе с принятием новых мер, которые могут только способствовать эскалации напряженности. Иран также должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, как в рамках СВПД, так и по другим ядерным обязательствам", - заявил представитель ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 октября, 14:13РИА Новости
Лавров назвал условия обсуждения дополнительных требований к Ирану по СВПД
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
27 сентября, 12:17РИА Новости
Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов
101085
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМАГАТЭМИД Франции‎ФранцияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России осудил действия США в отношении Ирана
РИА
Новости
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Париж будет добиваться освобождения француза, задержанного в Иране
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Тегеран считает необходимым пересмотр структуры СБ ООН и самой организации
Акции протеста в Барселоне
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
Лента
новостей
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
Источник сообщил, что Тайваню отказали в присоединении к Интерполу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал обвинения США против турецкого Halkbank отвратительным шагом
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Беженцы-мусульмане на границе
В ЕС признали, что не в силах остановить миграцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что силы сирийских курдов выпускают из тюрем боевиков ИГ*
Танкер
Иранский депутат обвинил в атаке на танкер США, Израиль и Саудовскую Аравию
Участники протестов в Гонконге
Норвежский политик выдвинула жителей Гонконга на Нобелевскую премию мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния