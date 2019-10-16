МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД

ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция вновь призывает Иран к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отмечая, что анонсированные Тегераном меры по отказу от ряда пунктов соглашения будут лишь способствовать эскалации напряженности, заявил представитель французского МИД.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в скором времени задействует газовые центрифуги нового поколения IR-9 в ядерной деятельности.

"С нашими партнерами по евротройке (Германия, Великобритания, Европейская служба внешних связей) мы неоднократно выражали нашу глубокую озабоченность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках СВПД", - сказал представитель французского МИД на брифинге в среду.

В Париже подчеркивают, что по-прежнему привержены СВПД и призывают Иран полностью выполнять свои обязательства в рамках соглашения.

"Иран должен воздерживаться от перехода к вызывающей особую озабоченность новой фазе с принятием новых мер, которые могут только способствовать эскалации напряженности. Иран также должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, как в рамках СВПД, так и по другим ядерным обязательствам", - заявил представитель ведомства.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.