Источник сообщил, что Тайваню отказали в присоединении к Интерполу

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Тайваню в очередной раз было отказано в присоединении к Интерполу в качестве наблюдателя; вопрос поднимался вчера на заседании Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Сантьяго (Чили), сообщил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций.
"Вчера вечером произошел определенный международный скандал на заседании Генассамблеи Интерпола. Рядом государств был выдвинут вопрос о присоединении к Интерполу Тайваня на правах наблюдателя. Данная инициатива ожидаемо вызвала протест делегации КНР", - рассказал собеседник агентства.
Официально заявленный китайской делегацией протест был поддержан рядом стран, в том числе и Россией.
"Таким образом, вопрос присоединения Тайваня пока что оказался снова закрыт. Однако ситуация показала, что отдельные государства пытаются политизировать Интерпол и превратить его из организации профессиональной в инструмент политической борьбы", - заключил собеседник агентства.
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