Источник сообщил, что Тайваню отказали в присоединении к Интерполу

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Тайваню в очередной раз было отказано в присоединении к Интерполу в качестве наблюдателя; вопрос поднимался вчера на заседании Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Сантьяго (Чили), сообщил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций.

"Вчера вечером произошел определенный международный скандал на заседании Генассамблеи Интерпола. Рядом государств был выдвинут вопрос о присоединении к Интерполу Тайваня на правах наблюдателя. Данная инициатива ожидаемо вызвала протест делегации КНР", - рассказал собеседник агентства.

Официально заявленный китайской делегацией протест был поддержан рядом стран, в том числе и Россией.