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РИА Новости

В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги

15:06 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Новый закон дополняет статью 258.1 УК РФ квалифицирующим признаком в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Также расширяется возможность привлечения к ответственности лиц, использующих служебное положение, но не относящихся к числу должностных лиц, например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств.
Ужесточается наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет взамен предусмотренного трехлетнего срока за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных.
С четырех до пяти лет лишения свободы увеличивается наказание за незаконный оборот особо ценных животных с использованием СМИ и интернета. С пяти до шести лет лишения свободы вырастет максимальный срок наказания за незаконную добычу краснокнижных животных с использованием служебных полномочий.
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