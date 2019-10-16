Правительство поддержало новый проект закона о виноградарстве и виноделии

Как отмечает кабмин, законопроект предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке как предприятий, производящих винодельческую продукцию непосредственно из винограда, так и тех, кто производит ее из закупленного виноматериала, включая импортный.

В связи с этим, по мнению правительства, в законопроекте необходимо предусмотреть распространение государственной и муниципальной поддержки в области виноделия только на винодельческие предприятия, производящие винодельческую продукцию из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. "В первую очередь необходимо обеспечить распространение таких мер поддержки на винодельческие предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства", - полагает кабмин