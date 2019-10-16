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РИА Новости

Правительство поддержало новый проект закона о виноградарстве и виноделии

14:58 16.10.2019 (обновлено: 16:37 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России поддержало проект закона с учетом доработки замечаний ко второму чтению.
Как отмечает кабмин, законопроект предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке как предприятий, производящих винодельческую продукцию непосредственно из винограда, так и тех, кто производит ее из закупленного виноматериала, включая импортный.
В связи с этим, по мнению правительства, в законопроекте необходимо предусмотреть распространение государственной и муниципальной поддержки в области виноделия только на винодельческие предприятия, производящие винодельческую продукцию из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. "В первую очередь необходимо обеспечить распространение таких мер поддержки на винодельческие предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства", - полагает кабмин
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