В Абхазии обнаружили тело российского туриста

СУХУМ, 16 окт – РИА Новости. Спасатели нашли тело российского туриста, которого унесло течением реки в Абхазии неделю назад, сообщается в среду на сайте МЧС республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщило, что 10 октября туриста унесло течением реки Кодор в районе села Джампал.
"Тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова было обнаружено сегодня спасателями МЧС совместно с представителями базы отдыха "Апсны Эдвенчер" в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье", - говорится в сообщении министерства.
По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.