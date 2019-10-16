В Абхазии обнаружили тело российского туриста

"Тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова было обнаружено сегодня спасателями МЧС совместно с представителями базы отдыха "Апсны Эдвенчер" в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье", - говорится в сообщении министерства.