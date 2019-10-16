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РИА Новости

В Абхазии обнаружили тело российского туриста

14:51 16.10.2019 (обновлено: 15:00 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода мира. Сухум
Города мира. Сухум
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 16 окт – РИА Новости. Спасатели нашли тело российского туриста, которого унесло течением реки в Абхазии неделю назад, сообщается в среду на сайте МЧС республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщило, что 10 октября туриста унесло течением реки Кодор в районе села Джампал.
"Тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова было обнаружено сегодня спасателями МЧС совместно с представителями базы отдыха "Апсны Эдвенчер" в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье", - говорится в сообщении министерства.
По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.
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