Путин подписал закон о переводных аккредитивах во внешней торговле

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности использования российскими организациями переводных аккредитивов в расчетах при осуществлении валютных операций с иностранными контрагентами в рамках внешнеторговой деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснял, что принятый закон направлен на либерализацию валютного законодательства: порой возникает ситуация, когда невозможно исполнить требование о возврате выручки в полном объеме, что считается нарушением, и закон исправляет эту ситуацию. Использование переводного аккредитива, допускающего передачу прав по нему другим лицам, позволяет защитить интересы экспортёров, гарантируя поступление в их пользу валютной выручки, и обеспечить сближение условий ведения бизнеса в РФ с международной практикой.

Документ вводит два новых основания, позволяющих считать резидента исполнившим обязанность репатриации инвалюты и рублей при осуществлении ВЭД. Во-первых, такая обязанность будет считаться исполненной, если резидент обеспечил получение на свои банковские счета экспортной выручки в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами внешнеторговых договоров (в том числе о предоставлении займов в инвалюте или рублях) или возврат в РФ средств за неполученные товары (работы, услуги) за вычетом банковских комиссий за осуществление их перевода.

Во-вторых, обеспечивается возможность использования резидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности такой формы безналичных расчетов, как переводные аккредитивы. В соответствии с Гражданским кодексом исполнение такого аккредитива может осуществляться лицу, указанному получателем средств, если это предусмотрено условиями аккредитива и банк выразил свое согласие на такое исполнение. Причем получатель средств вправе указать иное лицо, которому должно производиться исполнение переводного аккредитива (второй получатель).

Согласно закону, в случае осуществления безналичных расчетов между резидентами и нерезидентами с использованием переводных аккредитивов российский экспортер будет считаться исполнившим обязанность репатриации, если обеспечил поступление на счет российского производителя экспортной продукции части суммы контракта, равной стоимости поставленного на экспорт товара, а на свой счет - сумму своего комиссионного вознаграждения.