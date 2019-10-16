Россияне стали чаще посещать Японию

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. За три квартала 2019 года Японию посетили 83 700 россиян, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, За три квартала 2019 года Японию посетили 83 700 россиян, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает АТОР.

В сентябре турпоток в Страну восходящего солнца увеличился на 39% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года — до 10,5 тысячи путешественников. Это рекордный показатель месяца за все время сбора статистики. В 2018 году в этот же период Японию посетили семь с половиной тысяч туристов.

В Национальной туристической организации Японии отмечают, что турпоток из России растет благодаря новым авиарейсам и увеличению их частоты из регионов Дальнего Востока. Также стало больше круизов из Владивостока и выросло число кресел в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио.