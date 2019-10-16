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РИА Новости
Туризм

Россияне стали чаще посещать Японию

15:24 16.10.2019 (обновлено: 20:23 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. За три квартала 2019 года Японию посетили 83 700 россиян, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает АТОР.
В сентябре турпоток в Страну восходящего солнца увеличился на 39% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года — до 10,5 тысячи путешественников. Это рекордный показатель месяца за все время сбора статистики. В 2018 году в этот же период Японию посетили семь с половиной тысяч туристов.
В Национальной туристической организации Японии отмечают, что турпоток из России растет благодаря новым авиарейсам и увеличению их частоты из регионов Дальнего Востока. Также стало больше круизов из Владивостока и выросло число кресел в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио.
За девять месяцев 2019 год Японию посетили более 24 миллионов туристов со всего мира – на миллион больше, чем годом ранее. В тройке лидеров Китай (7,4 миллиона путешественников), Южная Корея (4,9 миллиона) и Тайвань (3,7 миллиона).
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