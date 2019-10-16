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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре оценили преимущества климата для создания крупных дата-центров

14:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Климат Ханты-Мансийского автономного округа мог бы стать преимуществом для больших IT-компаний, пожелавших строить на территории региона крупные дата-центры, заявил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе Форума северных муниципалитетов.
Одной из тем пленарного заседания форума, который открылся в среду в Сургуте, стало влияние сурового климата на развитие северных территорий. По словам Трубецкого, эта проблема не слишком актуальна для Сургутского района. Тем не менее, отметил он, климатические особенности могли бы стать преимуществом для IT-компаний, которые пожелают работать в Югре и, в частности, на территории муниципального образования.
"Не могу прокомментировать перспективы майнинга криптовалют, но если бы сюда зашли Oracle или Google и построили большой дата-центр, мы были бы рады. Для их строительства обычно нужны большие промышленные холодильники, а здесь сам Бог велел. Мы бы приветствовали такого инвестора. Это бы дало совершенно иной вектор развития нашей территории", - сказал Трубецкой.
Он подчеркнул, что основные вопросы, которые озвучиваются в ходе форума, не связаны с климатом. "Есть четкие ожидания, для чего мы это делаем: есть ли перспектива у малых северных территорий на самостоятельное успешное развитие, или у нас единственный выход - мировой опыт не отменишь - агломерация? Вот эту тему мне бы хотелось пообсуждать, получить экспертное мнение на этот счет", - сказал глава района.
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По его словам, результатом прошлогоднего Форума северных муниципалитетов стало подписание соглашений, связанных с реализацией двух крупных инвестпроектов - по строительству промышленно-логистического парка "Югорский" и комплекса по металлообработке, который реализуют "Северсталь" и итальянская Tenaris.
"Оба проекта находятся на стадии реализации, они большие... Чем хороши такие крупные проекты? С точки зрения пиара, громкости. Но они долгие по отдаче. Этап проектирования - год-два, затем - строительство, после ввода в эксплуатацию начинается отдача", - добавил Трубецкой.
Форум северных муниципалитетов, организованный администрацией Сургутского района, продлится 16-17 октября. По данным властей, его участниками станут около 700 человек, в том числе гости из 10 зарубежных стран. Представители органов власти, политологи, ученые, специалисты в сфере маркетинга и бизнесмены в течение двух дней будут обсуждать новые идеи и решения в области устойчивого развития северных территорий.
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