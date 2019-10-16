Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T14:27Z
https://ria.ru/20191016/1559852312.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155860/97/1558609778_0:0:3276:1843_1036x0_80_0_0_43f962f86e5cc00e5e61720077ab1d21.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Протурецкие боевики атаковали мирных жителей в районе Рас эль-Айна

14:27 16.10.2019
526
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
© AP Photo / Aamaq News Agency
АЛЕППО, 16 окт - РИА Новости. Боевики из числа вооруженных формирований, поддерживаемых турецкой армией, открыли огонь по мирным жителям поселения Рейхания в окрестностях города Рас эль-Айн, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Террористы из числа группировок, (поддерживаемых) Эрдоганом, открыли огонь по жителям деревни Рейхания в пригороде Рас эль-Айн. Что привело к ранению троих человек",- пишет агентство.
По данным курдских источников, боевики вошли в Рейханию ночью в районе 2.30 по местному времени и начали вести беспорядочный огонь из автоматического оружия.
Ранее представители арабо-курдских формирований "Сирийские демократически силы" (СДС) опубликовали видео, на котором, по их словам, зафиксировано, как турецкая авиация нанесла удар по скоплению мирных граждан в Рас эль-Айн, в результате чего, по данным на сегодняшний день, погибли 12 человек. На видео женщины и мужчины в дневное время суток стоят на улице. Съемка прерывается во время сильного взрыва.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Вчера, 14:16Война в Сирии
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
4400142
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
РИА
Новости
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Военная техника армии Турции на окраине сирийского города Манбидж
Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Эрдоган не настаивает на присутствии турецких военных в Манбидже
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал обвинения США против турецкого Halkbank отвратительным шагом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске
Советник Асада сообщила о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что силы сирийских курдов выпускают из тюрем боевиков ИГ*
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Дамаск назвал турецкую военную операцию серьезной угрозой
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
Прокурдские активисты ворвались на брифинг немецкого правительства
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
В сирийской разведке назвали количество боевиков-курдов на севере страны
Сирийские военные
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния