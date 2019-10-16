Протурецкие боевики атаковали мирных жителей в районе Рас эль-Айна

"Террористы из числа группировок, (поддерживаемых) Эрдоганом, открыли огонь по жителям деревни Рейхания в пригороде Рас эль-Айн. Что привело к ранению троих человек",- пишет агентство.

По данным курдских источников, боевики вошли в Рейханию ночью в районе 2.30 по местному времени и начали вести беспорядочный огонь из автоматического оружия.

Ранее представители арабо-курдских формирований "Сирийские демократически силы" (СДС) опубликовали видео, на котором, по их словам, зафиксировано, как турецкая авиация нанесла удар по скоплению мирных граждан в Рас эль-Айн, в результате чего, по данным на сегодняшний день, погибли 12 человек. На видео женщины и мужчины в дневное время суток стоят на улице. Съемка прерывается во время сильного взрыва.