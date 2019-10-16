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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект о "цифровом нотариате"

14:14 16.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о "цифровом нотариате", которым предполагается расширить перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть оказаны дистанционно.
По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, к таким действиям будут отнесены подтверждение верности перевода документов с одного языка на другой, передачу документов одних физических и юридических лиц другим, принятие в депозит денежных средств, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса.
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Законопроектом предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны - через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон: проект сделки будет создаваться нотариусами с использованием электронной системы нотариата.
Также, данным законопроектом предусматривается право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы. Информация о нотариальном документе может быть проверена посредством единой информационной системы нотариата с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на нотариальном документе. Для удаленного обращения к нотариусу потребуется представить необходимые документы в электронной форме или их скан-образы с использованием единого портала госуслуг.
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"Законопроект является важным и своевременным для дальнейшего развития цифровой экономики. При этом некоторые его положения требуют дополнительной проработки ко второму чтению. Более того, потребуются изменения в другие законодательные акты. В частности, дополнительного обсуждения требует порядок идентификации лиц при совершении нотариальных действий в электронной форме удаленно; особое внимание необходимо уделить технологии совершения дистанционных сделок. В условиях цифровизации представляется целесообразным дополнить ст. 97 Основ законодательства о нотариате возможностью приема нотариусом на хранение документов не только в бумажном виде, но и электронных документов. Высказанные замечания и предложения могут быть учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению", - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие этого законопроекта существенно упростит получение гражданами нотариальных услуг.
"Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики", - добавил он.
Законопроект разработан правительством РФ в рамках реализации направления программы "Цифровая экономика" в целях оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества.
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Павел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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