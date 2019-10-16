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РИА Новости

Сирийский беженец получит миллион рублей за работу в сельской больнице

14:07 16.10.2019 (обновлено: 18:57 16.10.2019)
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© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд обязал региональное министерство здравоохранения выплатить беженцу из Сирии, устроившемуся врачом в одну из сельских больниц, компенсационную выплату размером в 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба облсуда.
Уточняется, что гражданин Сирии в 2016 году прибыл в Свердловскую область в статусе беженца и устроился на работу врачом приемного отделения в больницу поселка Буланаш. Весной 2018 года он получил российское гражданство и обратился в региональный минздрав с заявлением о выплате ему компенсации в 1 миллион рублей как врачу, прибывшему работать в сельскую местность. В выплате ему было отказано, так как мужчина устроился на работу в 2016-м, а не в 2018 году.
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Ссылаясь на то, что до получения гражданства он в течение двух лет пытался реализовать свое право на получение выплаты, но документы у него не принимали, медик обратился с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга, требуя возложить на минздрав обязанность по заключению договора о предоставлении ему компенсационной выплаты в 1 миллион рублей. Суд иск удовлетворил, но министерство здравоохранения обжаловало это решение.
"Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Министерство здравоохранения Свердловской области обязано заключить с истцом договор на единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей с последующей ее выплатой в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении суда.
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