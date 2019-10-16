Фигурант дела о беспорядках в Москве Емельянов не признал вину

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Новый фигурант дела о массовых беспорядках Владимир Емельянов, который, по версии следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
"В моих действиях не было ничего преступного", - заявил Емельянов на заседании суда, рассматривающего ходатайство следствия о его аресте.
Срок расследования дела продлен до 27 января 2020 года.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве. Среди них - Емельянов, который, по данным СК, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению им своих служебных обязанностей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.