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РИА Новости

РВИО начало издавать журнал о роли культуры в безопасности России

13:57 16.10.2019
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© Фото : Российское военно-историческое обществоМемориальная доска, посвященная 110-летию создания Императорского Русского военно-исторического общества
Мемориальная доска, посвященная 110-летию создания Императорского Русского военно-исторического общества
© Фото : Российское военно-историческое общество
Мемориальная доска, посвященная 110-летию создания Императорского Русского военно-исторического общества. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) выпустило первый номер журнала "Культурная политика", это новое издание задумано как идеологическая трибуна и площадка "мозгового штурма" для решения наиболее острых и актуальных проблем государственной культурной политики современной России и в конечном счете - для обеспечения национальной безопасности России, сообщается на сайте РВИО.
Как отмечает РВИО, "это инициативный проект представителей научной и культурной общественности, рассматривающих культуру и искусство с позиций национальных интересов государства, в аспекте внешних и внутренних угроз, сквозь призму борьбы идей и идеологий, геополитических реалий и информационного противоборства, во взаимосвязи духовно-нравственного, культурного и военно-исторического наследия".
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Авторский коллектив журнала - философы, политологи, культурологи, историки, филологи, а также деятели культуры и искусства.
В Основах государственной культурной политики РФ в числе наиболее опасных для будущего России проявлений гуманитарного кризиса названы "деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России". А в стратегии национальной безопасности РФ размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства России как многонационального государства путем внешней культурной и информационной экспансии названы одной из угроз национальной безопасности.

Культура как арена "войны без оружия"

В первом номере журнала представлено несколько материалов. Так, профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло рассматривает "фейковые новости" как метод перехвата информационной повестки в условиях современного информационного противоборства.
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Халхин-Гол – локальный конфликт, ставший предпосылкой победы над фашизмом 31 августа 1939 года после 10-дневного ожесточенного сражения у реки Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике Советская армия под руководством Георгия Жукова разгромила войска Японии. Влияние этого локального военного конфликта на исход Второй мировой войны обсудили на пресс-конференции, посвященной 80-летию сражения, в МИА "Россия сегодня".
Как отмечает ученый, "сегодня любую катастрофу или террористический акт сопровождает вброс фейковых новостей, провоцирующих нагнетание страха и панику среди населения, распространение слухов и домыслов, создающих опасность политической дестабилизации общества". В политической сфере "фейковые" новости стали инструментом информационной войны, добавляет Манойло.
Статья профессора кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина (Рязань) Ольги Вороновой посвящена оценке культуры как политического института.
Воронова напоминает, что весной этого года британская газета The Guardian сообщила о том, что "британские военные разработали специальный проект, направленный на выявление взаимосвязи между искусством… и формированием различных военных тактик и стратегий безопасности, включая психологические операции".
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"Как видим, наши западные "партнёры" в отношении защиты своих собственных интересов не стыдятся признавать тот факт, что используют искусство как орудие в геополитической борьбе, в отличие от наших доморощенных эстетов, видящих в искусстве лишь способ "самовыражения художника" и требующих "защитить культуру от государства", - отмечает Воронова.
По ее словам, "вполне закономерно, что сфера культуры все чаще становится пространством информационно-психологического противоборства – или "вторжения без оружия", как говорили еще в советские годы". "А это значит, что она всё больше позиционирует себя как политический институт", - добавляет Воронова.

Историческая память и будущее России

В свою очередь, доктор философских наук, член Академии военных наук Олег Бельков в своей статье отмечает, что "историческая память выступает как фактор, формирующий и определяющий облик народа, и как основа его духовной крепости". "Именно поэтому недоброжелатели нашего народа в надежде подорвать мощь, подточить силы и моральный авторитет современной России, вывести ее из мировой политики атакуют историческую память, идентичность народа", - указывает Бельков.
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"По своему содержанию нападки на прошлое используются как средство формирования будущего. Цель и смысл всей идеологической кампании по демонизации России двоякая. С одной стороны, лишить ее и каждого ее гражданина самоуважения (национальной гордости), подорвать духовный потенциал народа. С другой стороны, сформировать в мире убеждение в том, что Россия – "империя зла", извечная и страшная угроза демократическому миру и обосновать объективную необходимость ее "переформатирования", - отмечает автор.
По словам Белькова, на Россию сейчас "накатываются не волны даже, а цунами выступлений и публикаций, в которых откровенно пересматриваются как события далекого прошлого нашего Отечества, связанные со становлением и развитием российской государственности, так и история советского периода, прежде всего Великой Отечественной и Второй мировой войн".
"Нападки на прошлое не являются социально безобидным кабинетным умствованием. От того, сохранится или будет разрушена позитивная историческая память народа, зависит будущее страны и народа", - подчеркивает Бельков.
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Статья научного директора РВИО Михаила Мягкова как раз посвящена важности противодействия попыткам исказить подвиг панфиловцев в битве за Москву в ноябре 1941 года. Этот материал основан на новых вводимых в научный оборот исторических документах.
"Проходят годы, и мы вдруг узнаём, что подвиг 28 героев сегодня поставлен под сомнение; количество грязи, вылитой некоторыми нашими "исследователями" на историю боя у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, просто зашкаливает", - отмечает Мягков. По словам научного директора РВИО, самая главная задача его статьи в новом журнале - "постараться ответить на вопрос, почему для нас так важны история подвига 28 панфиловцев и их образ, который хранится в национальной памяти".
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Российское военно-историческое общество (РВИО)РоссияОбщество
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