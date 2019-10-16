Кевин Файги стал креативным директором всех подразделений Marvel

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Главу Marvel Studios Кевина Файги назначили креативным директором всех подразделений кинокомпании, сообщает Variety.
Теперь он будет отвечать за все творческие направления, включая создание контента — новые истории, фильмы, телевидение и анимацию.
По словам источника, знакомого с ситуацией, пока не было принято никаких решений по поводу текущих проектов и тех, что находятся в разработке.
Сейчас Кевин Файги работает над несколькими шоу для Disney Plus, в центре которых находятся персонажи Marvel Cinematic Universe такие, как Соколиный Глаз, Сокол (Сэм Уилсон), Зимний Солдат, Локи и другие.
В ближайшем будущем также могут выйти анимационные телесериалы для взрослых под лейблом Marvel Television: "Утка Говард, "МОДОК", "Хит-Манки" и Tigra and Dazzler.
Кевин Файги продюсировал более 40 фильмов и сериалов, включая "Человека-паука", "Мстителей", "Тора" и другие.
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