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РИА Новости
Культура

Кевин Файги стал креативным директором всех подразделений Marvel

16:35 16.10.2019 (обновлено: 16:43 16.10.2019)
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© AP Photo / Willy Sanjuan/ InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма Мстители: Финал
© AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Главу Marvel Studios Кевина Файги назначили креативным директором всех подразделений кинокомпании, сообщает Variety.
Теперь он будет отвечать за все творческие направления, включая создание контента — новые истории, фильмы, телевидение и анимацию.
По словам источника, знакомого с ситуацией, пока не было принято никаких решений по поводу текущих проектов и тех, что находятся в разработке.
Сейчас Кевин Файги работает над несколькими шоу для Disney Plus, в центре которых находятся персонажи Marvel Cinematic Universe такие, как Соколиный Глаз, Сокол (Сэм Уилсон), Зимний Солдат, Локи и другие.
В ближайшем будущем также могут выйти анимационные телесериалы для взрослых под лейблом Marvel Television: "Утка Говард, "МОДОК", "Хит-Манки" и Tigra and Dazzler.
Кевин Файги продюсировал более 40 фильмов и сериалов, включая "Человека-паука", "Мстителей", "Тора" и другие.
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