Кевин Файги стал креативным директором всех подразделений Marvel

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Главу Marvel Studios Кевина Файги назначили креативным директором всех подразделений кинокомпании, . Главу Marvel Studios Кевина Файги назначили креативным директором всех подразделений кинокомпании, сообщает Variety.

Теперь он будет отвечать за все творческие направления, включая создание контента — новые истории, фильмы, телевидение и анимацию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пока не было принято никаких решений по поводу текущих проектов и тех, что находятся в разработке.

Сейчас Кевин Файги работает над несколькими шоу для Disney Plus, в центре которых находятся персонажи Marvel Cinematic Universe такие, как Соколиный Глаз, Сокол (Сэм Уилсон), Зимний Солдат, Локи и другие.

В ближайшем будущем также могут выйти анимационные телесериалы для взрослых под лейблом Marvel Television: "Утка Говард, "МОДОК", "Хит-Манки" и Tigra and Dazzler.