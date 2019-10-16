Эрдоган заявил, что силы сирийских курдов выпускают из тюрем боевиков ИГ*

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил силы самообороны сирийских курдов в том, что они выпускают из тюрем пленных боевиков ИГ* на фоне турецкой операции в Сирии.

"YPG используют арестованных террористов ИГ* как козырь в своих переговорах, их начали выпускать из тюрем", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.