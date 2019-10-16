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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что силы сирийских курдов выпускают из тюрем боевиков ИГ*

13:51 16.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил силы самообороны сирийских курдов в том, что они выпускают из тюрем пленных боевиков ИГ* на фоне турецкой операции в Сирии.
"YPG используют арестованных террористов ИГ* как козырь в своих переговорах, их начали выпускать из тюрем", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоКурдистан (Ирак)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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