Адвокат: Киев может проиграть России суд по инциденту в Керченском проливе

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Киев может проиграть РФ суд в Гаагском трибунале по морскому праву, если украинские следователи согласятся с тем, что инцидент в Керченском проливе был провокацией организованной группы, в состав которой входил экс-президент Украины Петр Порошенко, заявил в среду на брифинге адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что всего ведомство расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

"Дело о так называемом инциденте в Керченском проливе, по моему мнению, оно самое важное из всех, потому что оно может иметь самые худшие последствия. Если украинские следственные органы согласятся с позицией, высказанной в заявлении Портнова, относительно того, что это была провокация, совершенная организованной группой, в составе которой был Порошенко, это в принципе может означать, что Украина может проиграть дело в Гаагском трибунале по морскому праву", - сказал Новиков в интервью телеканалу "Прямой".

Он отметил, что Портнов занимает в этом деле аналогичную с РФ позицию.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Украине подготовила меморандум, в котором была изложена позиция Киева по данному вопросу. Иск касается, в частности, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.