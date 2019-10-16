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РИА Новости

На Алтае завели дело на женщину, четыре года истязавшую приемных детей

13:42 16.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании шестерых приемных детей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Во вторник ведомство сообщало, что начало проверку информации о жестоком обращении опекунши с приемными детьми в Заринском районе, которая, предположительно, поила несовершеннолетних психотропными препаратами.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было".
Дети были изъяты из опекаемой семьи, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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