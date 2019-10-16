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РИА Новости
Свердловская область

Свердловский губернатор призвал управленцев участвовать в "Лидерах России"

13:39 16.10.2019
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке "Иннопром" - 2018". 8 июля 2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал управленцев участвовать в конкурсе "Лидеры России".
"Конкурс управленцев нового поколения "Лидеры России" в нашей стране становится традиционным: в этом году он стартовал уже в третий раз. Практика показывает, что свердловчане в нем проявляют себя очень хорошо. Это неудивительно, ведь наш регион — индустриальный, научный, культурный центр России, кузница рабочих и управленческих кадров. Поэтому убежден, что в этом году уральцы смогут не только повторить, но и улучшить свои результаты", - написал губернатор на своей странице в Instagram.
Он добавил, что власти будут внимательно следить за ходом конкурса и его итогами.
"Для нас "Лидеры России" — действенный механизм поиска талантливых, целеустремленных молодых людей, способных стать эффективными управленцами. А кадры, как известно, решают все. При этом конкурсанты не только получают карьерные перспективы, но и возможность проверить самого себя на прочность, показать свой потенциал и многому научиться. Обращаюсь к вам, наши молодые и многообещающие земляки! Поверьте моему опыту: шанс есть всегда, стоит только всерьез взяться за дело. А дорогу осилит идущий!" - подчеркнул Куйвашев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Старт третьему сезону конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнится тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.
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Свердловская область"Лидеры России"Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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