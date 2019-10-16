Пресс-конференция к выходу фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Участники:
- режиссер Василий ЧИГИНСКИЙ;
- продюсер картины Олег КАПАНЕЦ;
- консультант картины, внук Льва Яшина Василий ФРОЛОВ;
- актеры: Александр ФОКИН, Юлия ХЛЫНИНА, Анастасия ВЕДЕНСКАЯ, Ярослав ЖАЛНИН.
Пресс-конференция приурочена к отмечаемым 22 октября 90-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина и 24 октября Дню российского футбола.
Премьера биографической драмы "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" запланирована на конец ноября.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Василий ЧИГИНСКИЙ;
- продюсер картины Олег КАПАНЕЦ;
- консультант картины, внук Льва Яшина Василий ФРОЛОВ;
- актеры: Александр ФОКИН, Юлия ХЛЫНИНА, Анастасия ВЕДЕНСКАЯ, Ярослав ЖАЛНИН.
Пресс-конференция приурочена к отмечаемым 22 октября 90-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина и 24 октября Дню российского футбола.
Премьера биографической драмы "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" запланирована на конец ноября.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/