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РИА Новости

Пресс-конференция к выходу фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

13:29 16.10.2019 (обновлено: 13:31 16.10.2019)
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21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная выходу фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского.
Участники:
- режиссер Василий ЧИГИНСКИЙ;
- продюсер картины Олег КАПАНЕЦ;
- консультант картины, внук Льва Яшина Василий ФРОЛОВ;
- актеры: Александр ФОКИН, Юлия ХЛЫНИНА, Анастасия ВЕДЕНСКАЯ, Ярослав ЖАЛНИН.

Пресс-конференция приурочена к отмечаемым 22 октября 90-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина и 24 октября Дню российского футбола.
Премьера биографической драмы "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" запланирована на конец ноября.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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