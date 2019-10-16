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РИА Новости

Памфилова в ноябре возьмет отпуск для реабилитации после травмы плеча

13:25 16.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что с 1 ноября уйдет в отпуск.
Летом текущего года, когда в стране была в разгаре кампания выборов разных уровней, Памфилова перенесла операцию после разрыва связок правого плеча, однако продолжала работу во главе комиссии. Кроме того, буквально накануне единого дня голосования 8 сентября грабитель пробрался в дом главы ЦИК в Подмосковье и, встретив хозяйку, напал на нее. Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет.
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"На самом деле, у меня не было возможности летом реабилитироваться. Я искала промежуток, когда я могу уехать в санаторий и реабилитироваться после операции, так что с 1 ноября я на три недели ухожу в отпуск", - сказала Памфилова журналистам.
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