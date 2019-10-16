Памфилова в ноябре возьмет отпуск для реабилитации после травмы плеча

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что с 1 ноября уйдет в отпуск.

Летом текущего года, когда в стране была в разгаре кампания выборов разных уровней, Памфилова перенесла операцию после разрыва связок правого плеча, однако продолжала работу во главе комиссии. Кроме того, буквально накануне единого дня голосования 8 сентября грабитель пробрался в дом главы ЦИК в Подмосковье и, встретив хозяйку, напал на нее. Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет.