В Башкирии полиция задержала девушку за нападение на фельдшера скорой

"Со слов фельдшера, он приехал по вызову к горожанке, которая жаловалась на сильную головную боль. В квартире его встретила пьяная молодая пара. В ходе осмотра пациентки парень начал мешать фельдшеру, а на просьбу успокоиться стал набрасываться на врача. Тогда доктор решил оттолкнуть агрессивного парня, но тут подскочила девушка и, схватив металлическую палку, нанесла удары по голове и лицу фельдшера. Когда медработник пытался выйти из квартиры, девушка брызнула в его лицо дезодорантом", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.