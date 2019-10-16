В Башкирии полиция задержала девушку за нападение на фельдшера скорой

УФА, 16 окт – РИА Новости. Башкирские полицейские задержали девушку, подозреваемую в избиении фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в башкирском городе Октябрьский. В дежурную часть полиции поступило заявление от работника скорой помощи, что во время очередного вызова ему были нанесены телесные повреждения.
"Со слов фельдшера, он приехал по вызову к горожанке, которая жаловалась на сильную головную боль. В квартире его встретила пьяная молодая пара. В ходе осмотра пациентки парень начал мешать фельдшеру, а на просьбу успокоиться стал набрасываться на врача. Тогда доктор решил оттолкнуть агрессивного парня, но тут подскочила девушка и, схватив металлическую палку, нанесла удары по голове и лицу фельдшера. Когда медработник пытался выйти из квартиры, девушка брызнула в его лицо дезодорантом", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Выйти из квартиры фельдшеру помог участковый уполномоченный полиции.
"У фельдшера диагностировали ушибы головы, ссадины лица. Нападавшая 23-летняя девушка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "побои", санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы", - добавляет главк.
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