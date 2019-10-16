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РИА Новости

В ОНФ предложили установить камеры наблюдения на все Вечные огни в России

13:00 16.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Общероссийском народном фронте предлагают установить камеры наблюдения на все Вечные огни, установленные в российских регионах, чтобы не допустить провокаций и осквернения мемориалов, сообщает пресс-служба движения.
Двое хулиганов в Уссурийске Приморского края 7 октября засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы. Подозреваемые были задержаны - местные жители, одному из которых 20 лет, а второму - 21 год, признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны, позже их арестовали на 10 суток. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
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"Думаю, это временная мера, необходимо ее реализовать, но это "облегчение симптомов". Камеры должны стоять – это безопасный город. Но мы должны работать с молодежью, чтобы она сама понимала: такое делать нельзя... Мы рассчитываем, что Юнармия, которой мы передали реестр Вечных огней, организует дозоры и будет объяснять тем, кого застанет на осквернении мемориала, что это кощунственно", – приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.
Сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов также отметил, что подобные случаи осквернения мемориалов требуют введения "мер по усилению контроля за мемориалами и активизации работы по патриотическому воспитанию молодежи".
В пресс-службе ОНФ рассказали, что, это не первый случай осквернения мемориалов. По информации пресс-службы, активисты региональных штабов ОНФ в Приморском крае и Еврейской автономной области уже направили обращения главам Владивостока, Биробиджана, Находки, Уссурийска и Артема – городам, где действуют мемориалы с вечным огнем. Общественники предложили властям принять комплекс мер, который в итоге "сформирует широкое общественное неприятие и порицание подобных правонарушений".
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ЮнармияЕлена ЦунаеваОбщероссийский народный фронтМемориалОбщество
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