В ОНФ предложили установить камеры наблюдения на все Вечные огни в России

"Думаю, это временная мера, необходимо ее реализовать, но это "облегчение симптомов". Камеры должны стоять – это безопасный город. Но мы должны работать с молодежью, чтобы она сама понимала: такое делать нельзя... Мы рассчитываем, что Юнармия, которой мы передали реестр Вечных огней, организует дозоры и будет объяснять тем, кого застанет на осквернении мемориала, что это кощунственно", – приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.