В Братске 14 человек остаются в больнице после отравления шаурмой

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек из 23 ранее госпитализированных остаются в больнице после отравления шаурмой в кафе быстрого питания в городе Братске, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что после посещения 7 октября кафе быстрого питания 12 человек обратились за медпомощью в связи с отравлением. Впоследствии число обратившихся в медучреждения увеличилось до 30 человек, из них 23 госпитализировали. Во вторник в больнице оставались 17 человек. Проверками заведения общепита занимаются Роспотребнадзор и Следственный комитет. Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.

"Четырнадцать человек в состоянии легкой и средней степени тяжести остаются в больнице Братска после отравления шаурмой в кафе быстрого питания", - сказал представитель минздрава.