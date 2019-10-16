Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T12:54Z
https://ria.ru/20191016/1559847185.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151704/58/1517045868_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_05c416f8ffa7f158b391867b6920334e.jpg
РИА Новости

В Братске 14 человек остаются в больнице после отравления шаурмой

12:54 16.10.2019
36
© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек из 23 ранее госпитализированных остаются в больнице после отравления шаурмой в кафе быстрого питания в городе Братске, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
Ранее сообщалось, что после посещения 7 октября кафе быстрого питания 12 человек обратились за медпомощью в связи с отравлением. Впоследствии число обратившихся в медучреждения увеличилось до 30 человек, из них 23 госпитализировали. Во вторник в больнице оставались 17 человек. Проверками заведения общепита занимаются Роспотребнадзор и Следственный комитет. Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.
"Четырнадцать человек в состоянии легкой и средней степени тяжести остаются в больнице Братска после отравления шаурмой в кафе быстрого питания", - сказал представитель минздрава.
Он уточнил, что в числе тех, кто до сих пор находится в больнице, – 10 детей.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Вчера, 12:17РИА Новости
Число отравившихся в иркутской столовой возросло до 19
010000
Обсудить 0
РоспотребнадзорИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Число отравившихся в иркутской столовой возросло до 19
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В нижегородском лесу нашли тело пропавшего охотника
Капельницы
Число отравившихся шаурмой в кафе в Братске возросло до 30
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
В Башкирии после аварии на заводе "Полиэф" проверили состояние водоемов
Лента
новостей
Вид Ульяновска
Перепалка в ульяновском заксобрании пока не выносилась на комиссию по этике
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
Метельский заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в ЕР решится в ноябре
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгограде дело полицейского-взяточника помогло поймать беглого грабителя
Столовая
Роспотребнадзор начал проверку после отравления иркутских студентов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о террористической угрозе на юге Таиланда
Полиция
Полиция начала поиски пропавшей в Екатеринбурге студентки медколледжа
Забастовка таксистов в Мадриде
МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Испании и Франции
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии полиция задержала девушку за нападение на фельдшера скорой
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после обрушения стены под Костромой, где погиб ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния