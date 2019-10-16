Тульские следователи потеряли "кота-наркокурьера", сообщили СМИ

Кот, проходивший в качестве вещественного доказательства по делу о доставке наркотиков в ИК-6 в Тульской области

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следствие по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 в Тульской области лишилось важного вещественного доказательства — "кота-наркокурьера". Об этом сообщила газета " Следствие по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 в Тульской области лишилось важного вещественного доказательства — "кота-наркокурьера". Об этом сообщила газета " Коммерсант ".

По версии следователей, заключенный ИК-6 Эдуард Долгинцев решил наладить поставки наркотиков с воли. Для этого он использовал кота, который родился в колонии, но периодически покидал ее через лаз. Как утверждает обвинение, Долгинцев повесил на животное ошейник с тайным карманом, в котором и планировал проносить запрещенные вещества.

Но план не сработал: мужчину задержали, кота поймали и признали вещдоком, а затем отдали на передержку в зооуголок в Новомосковске.

Несколько дней назад адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников посетил зооуголок и узнал, что кот сбежал, отмечает издание.

"Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал", — приводит "Ъ" слова сотрудницы зооуголка, которые адвокат Долгинцева записал на видео.

Позиция обвинения строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые якобы покупали наркотики через "кота-курьера" и могут опознать животное. По мнению Сотникова, без кота адвокаты лишены возможности провести следственный эксперимент, а это дает основания для закрытия дела.

Источник РИА Новости в силовых структурах Тульской области подтвердил, что кот пропал из зооуголка.

"Может быть, он и сбежал, может быть, его и отдали куда-нибудь в семью… Может, его в живых уже нет, я не готов сказать. Сейчас это выясняют", — сказал он, отметив, что у полиции нет специальных комнат, где можно хранить "вещдоки в виде кота".