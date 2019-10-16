В ЦИК пока не получили предложений экспертов по изменению законодательства

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ЦИК пока не получил альтернативное предложение по изменению законодательства от группы экспертов, но оно будет рассмотрено, когда поступит, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Четыре эксперта, входящие в Научно-экспертный совет при ЦИК, подготовили предложения по изменению избирательного законодательства, следует из сообщения РБК. Отмечается, что экспертная группа предложила вернуть избирательный залог, реформировать муниципальный фильтр, поменять правила сбора подписей на муниципальных выборах и ещё ряд пунктов.

"Я ещё не видела. Из прессы узнала, что какие-то эксперты что-то отправили. Что меня покоробило - название "Эксперты предлагают ЦИК изменить законодательство". Это уже само по себе некорректно - ЦИК не меняет законодательство. Я позволила себе, за что имею много тычков с разных сторон, стать экспертной площадкой, где готовятся разного рода предложения", - сказала Памфилова журналистам.

Она добавила, что часть предложений ЦИК предлагает от себя, а часть считает необходимым собрать как мнение экспертного сообщества и тоже представить законодателям или в рабочую группу при администрации президента.

"Я говорила свою позицию: для кардинальных, серьёзных изменений выборного законодательства требуется определенная корректировка политического вектора, потому что, исходя из логики политического процесса, формируется и законодательство выборное, как я это понимаю", - пояснила Памфилова.

Она добавила, что предложения экспертного сообщества ЦИК рассмотрит.