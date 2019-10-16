В России предотвратили 39 терактов, сообщил глава ФСБ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб в Сочи сообщил о количестве предотвращенных в России терактов.

Так, по его словам, в текущем году ФСБ выявила 39 таких преступлений на стадии подготовки и ликвидировала 32 террориста. Сотрудники правоохранительных органов задержали 679 человек и 22 склонили к отказу от террористической деятельности.

Также спецслужбы ликвидировали 49 ячеек террористов, планировавших нападения в различных субъектах страны.

Помимо этого, директор ФСБ сообщил, что российские силовые ведомства выявили более пяти с половиной тысяч граждан страны, выехавших за рубеж, чтобы воевать на стороне международных террористов. Почти четыре тысячи боевиков стали фигурантами уголовных дел.

На родину вернулись 337 человек, из них 224 уже осуждены, 32 — находятся под арестом, в отношении остальных идет сбор доказательств, пояснил Бортников.

Всего в текущем году в терактах по всему миру погибли и пострадали более семи тысяч человек, отметил директор ФСБ.

Он отметил, что главари международных террористических групп, наряду с современными вооружениями, все активнее пытаются приобретать новые средства геолокации и спутниковой связи.