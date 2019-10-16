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РИА Новости

МИД предупредил россиян о террористической угрозе на юге Таиланда

12:38 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о повышенной террористической угрозе на юге Таиланда, в связи с чем усилены меры безопасности.
"Таиланд – полиция Королевства опубликовала предупреждение о повышенной террористической угрозе на юге страны (в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват); усиленные меры безопасности; возможен досмотр в общественных местах", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также российское министерство сообщило, что в Индонезии 16 октября фиксируется усиление вулканической активности на горе Мерапи на острове Ява, там введена трехкилометровая зона отчуждения.
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Министерство отметило также ограничения в Швеции 18-21 октября в движении поездов, следующих через Стокгольм. "Ремонтные работы на участках железной дороги, ведущих к центральному и южному вокзалам; возможны изменения в расписании/задержка регулярного пассажирского отправления", - говорится в сообщении МИД.
В ливанском Бейруте до 24 октября запланированы ремонтно-профилактические работы на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири (BEY), повышенная транспортная нагрузка на альтернативные маршруты подъезда в воздушную гавань, увеличение времени транзита в аэропорт, сообщил МИД.
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