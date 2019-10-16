МИД предупредил россиян о террористической угрозе на юге Таиланда

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о повышенной террористической угрозе на юге Таиланда, в связи с чем усилены меры безопасности.

"Таиланд – полиция Королевства опубликовала предупреждение о повышенной террористической угрозе на юге страны (в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват); усиленные меры безопасности; возможен досмотр в общественных местах", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Также российское министерство сообщило, что в Индонезии 16 октября фиксируется усиление вулканической активности на горе Мерапи на острове Ява, там введена трехкилометровая зона отчуждения.

Министерство отметило также ограничения в Швеции 18-21 октября в движении поездов, следующих через Стокгольм. "Ремонтные работы на участках железной дороги, ведущих к центральному и южному вокзалам; возможны изменения в расписании/задержка регулярного пассажирского отправления", - говорится в сообщении МИД.