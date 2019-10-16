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РИА Новости

Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе

12:36 16.10.2019 (обновлено: 12:37 16.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкшкола
школа
© РИА Новости / Павел Лисицын
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школа. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы в своем Instagram опубликовала кадры издевательств педагога над детьми в коррекционной школе столицы.
Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию об избиении педагогом детей в коррекционной школе в Москве. Из видео, размещенного в Telegram-канале Baza, следовало, что педагог грубо обращалась с детьми, била их и толкала. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Прокуратура ранее заявила, что в ходе проверки были обнаружены новые факты применения учителем насилия к воспитаннику одной из столичных коррекционных школ, в связи с чем материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о том самом педагоге московской школы, которая запечатлена на видео, размещенном в Telegram-канале.
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