Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию об избиении педагогом детей в коррекционной школе в Москве. Из видео, размещенного в Telegram-канале Baza, следовало, что педагог грубо обращалась с детьми, била их и толкала. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура ранее заявила, что в ходе проверки были обнаружены новые факты применения учителем насилия к воспитаннику одной из столичных коррекционных школ, в связи с чем материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о том самом педагоге московской школы, которая запечатлена на видео, размещенном в Telegram-канале.