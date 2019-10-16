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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле рассчитывают, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна

12:33 16.10.2019 (обновлено: 12:40 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Кремле с уважением относятся к праву Турции обеспечивать свою безопасность, но рассчитывают, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности – обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам.
В Кремле также выражают надежду, что эта операция никоим образом не помешает и не навредит делу процесса политического урегулирования, подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть закончена операция, Песков отметил, что "здесь трудно говорить о каких-то сроках".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
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