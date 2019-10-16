В Кремле рассчитывают, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Кремле с уважением относятся к праву Турции обеспечивать свою безопасность, но рассчитывают, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности – обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам.

В Кремле также выражают надежду, что эта операция никоим образом не помешает и не навредит делу процесса политического урегулирования, подчеркнул Песков.