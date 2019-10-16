Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, основная тема — ликвидация последствий паводков в Приангарье и на Дальнем Востоке.

В частности, планируется обсудить ситуацию с выплатами пострадавшим, ход строительства и капитальный ремонт жилья, состояние социальных объектов и транспортной инфраструктуры, а также подготовку к осенне-зимнему сезону.