Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, основная тема — ликвидация последствий паводков в Приангарье и на Дальнем Востоке.
В частности, планируется обсудить ситуацию с выплатами пострадавшим, ход строительства и капитальный ремонт жилья, состояние социальных объектов и транспортной инфраструктуры, а также подготовку к осенне-зимнему сезону.
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Путин держит под контролем ход восстановительных работ. За последние месяцы глава государства трижды посещал Иркутскую область, в том числе дважды побывал в наиболее пострадавшем от наводнения населенном пункте региона – городе Тулун.