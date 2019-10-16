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РИА Новости

Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков. Прямая трансляция

14:27 16.10.2019
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, основная тема — ликвидация последствий паводков в Приангарье и на Дальнем Востоке.
В частности, планируется обсудить ситуацию с выплатами пострадавшим, ход строительства и капитальный ремонт жилья, состояние социальных объектов и транспортной инфраструктуры, а также подготовку к осенне-зимнему сезону.
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Путин держит под контролем ход восстановительных работ. За последние месяцы глава государства трижды посещал Иркутскую область, в том числе дважды побывал в наиболее пострадавшем от наводнения населенном пункте региона – городе Тулун.
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Дальний ВостокПравительство РФВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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