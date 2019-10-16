На Волге в Нижнем Новгороде за месяц собрали 600 литров нефтепродуктов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Более 600 литров нефтепродуктов собрали специалисты-экологи за месяц с поверхности реки Волги в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным департамента Росприроднадзора по ПФО, радужные пятна на Волге являются "наследием" работавшей на территории Бурнаковской низины с 1882 года Сормовской нефтебазы. В 1975-1989 годах гидрогеологическим исследованием было установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунта в районе Бурнаковской низины. Водоносные горизонты, в которые через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь с Волгой.

"Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций развернул на реке боновые сооружения (плавучие заграждения для ограничения распространения нефтепродуктов по поверхности воды – ред.). Специалисты работают почти месяц, благодаря им более 600 литров нефтепродукта не попали в окружающую среду и были изъяты из акватории Волги", - рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

По его словам, эта работа будет продолжаться и дальше.

"В районе территории Бурнаковской низины установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря которым распространение нефтяного пятна дальше по реке Волге не допущено. Кроме того, расстелен сорбционной материал, который впитывает нефтепродукт, а после того, как он напитается, материал отжимается и использовать повторно его можно еще около 5 раз. Далее нефтепродукт складывается в емкость и передается в специализированную организацию на утилизацию", - рассказал заместитель генерального директора Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций Дмитрий Котомкин.