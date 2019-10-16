Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T11:52Z
https://ria.ru/20191016/1559843878.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:326:3061:2048_1036x0_80_0_0_343d9afd4b6d8f22353b82880b825d3e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

У Пекина нет точных данных о числе воюющих в Сирии китайских боевиков

11:52 16.10.2019
219
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. У МИД Китая нет точных данных о количестве воюющих в Сирии боевиков исламского движения "Восточный Туркестан", действующего на территории КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.
"У меня нет точной информации или деталей касательно вашего вопроса (о числе воюющих в Турции боевиков группировки "Восточный Туркестан" - ред.), но я бы хотел подчеркнуть, что группировка "Восточный Туркестан" определена СБ ООН как террористическая организация. В последние годы многочисленные члены этой группировки направляются в районы конфликтов, присоединяются к глобальным террористическим силам, что приводит к серьезному ущербу для мира и стабильности в соответствующих странах и регионах", - заявил дипломат.
Пригород Дамаска Дума
18 июня, 11:56Война в Сирии
Китай готов принять участие в восстановлении Сирии
Он подчеркнул, что борьба с группировкой "Восточный Туркестан" является важным элементом глобальной антитеррористической борьбы.
"Китай поддерживает все усилия сирийского правительства в борьбе с терроризмом, готов вместе с соответствующими сторонами прикладывать совместные усилия для борьбы с террористической угрозой и для поддержания регионального мира и стабильности", - указал он.
Ранее, комментируя военную операцию Турции на севере Сирии, Гэн Шуан отметил, что развязанные в начале октября Анкарой военные действия могут усугубить ситуацию в регионе, что позволит террористам вернуть потерянные ранее позиции.
Турецкие власти ранее неоднократно заявляли, что делают все возможное для предотвращения перехода иностранных боевиков через границу с Сирией для участия в военном конфликте на стороне ИГ*. Выходцы из Китая были в 2015 году на первом месте среди задержанных иностранных боевиков на турецко-сирийской границе (324 из 913 задержанных). В июле 2015 года официальный представитель МИД Турции назвал смехотворными обвинения Пекина в том, что турецкие дипломаты в странах Юго-Восточной Азии способствуют отправке уйгуров в Сирию для участия в военном конфликте.
По данным Пекина, в китайском Синьцзян-уйгурском автономном округе действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую КНР обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*. По данным СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке. Посол Сирии в Китае Имад Мустафа ранее говорил РИА Новости, что в Сирии воюют около 5 тысяч боевиков-выходцев из СУАР.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
300100
Обсудить 0
Война в СирииГэн ШуанКитайСирияВ мире
Рекомендуем
Вид Анкары
Турция призвала усилить охрану своих миссий в ЕС из-за агрессии членов РПК
РИА
Новости
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
В сирийской разведке назвали количество боевиков-курдов на севере страны
Сергей Лавров
Лавров призвал Дамаск и Анкару наладить практическое сотрудничество
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Дамаск и курды начали диалог
Лента
новостей
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане
Гидрограф Северного флота рассказал о нападении моржа во время похода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, заявил Лавров
Виктор Медведчук
Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского позиции по ситуации в Донбассе
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
Протурецкие боевики атаковали мирных жителей в районе Рас эль-Айна
Ухуру Кениата
Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия-Африка
Китайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: Турция взяла под контроль 1220 квадратных километров в Сирии
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
Кен Фишер
В США миллиардер потерял 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния