У Пекина нет точных данных о числе воюющих в Сирии китайских боевиков

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. У МИД Китая нет точных данных о количестве воюющих в Сирии боевиков исламского движения "Восточный Туркестан", действующего на территории КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.

"У меня нет точной информации или деталей касательно вашего вопроса (о числе воюющих в Турции боевиков группировки "Восточный Туркестан" - ред.), но я бы хотел подчеркнуть, что группировка "Восточный Туркестан" определена СБ ООН как террористическая организация. В последние годы многочисленные члены этой группировки направляются в районы конфликтов, присоединяются к глобальным террористическим силам, что приводит к серьезному ущербу для мира и стабильности в соответствующих странах и регионах", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что борьба с группировкой "Восточный Туркестан" является важным элементом глобальной антитеррористической борьбы.

"Китай поддерживает все усилия сирийского правительства в борьбе с терроризмом, готов вместе с соответствующими сторонами прикладывать совместные усилия для борьбы с террористической угрозой и для поддержания регионального мира и стабильности", - указал он.

Ранее, комментируя военную операцию Турции на севере Сирии, Гэн Шуан отметил, что развязанные в начале октября Анкарой военные действия могут усугубить ситуацию в регионе, что позволит террористам вернуть потерянные ранее позиции.

Турецкие власти ранее неоднократно заявляли, что делают все возможное для предотвращения перехода иностранных боевиков через границу с Сирией для участия в военном конфликте на стороне ИГ*. Выходцы из Китая были в 2015 году на первом месте среди задержанных иностранных боевиков на турецко-сирийской границе (324 из 913 задержанных). В июле 2015 года официальный представитель МИД Турции назвал смехотворными обвинения Пекина в том, что турецкие дипломаты в странах Юго-Восточной Азии способствуют отправке уйгуров в Сирию для участия в военном конфликте.

По данным Пекина, в китайском Синьцзян-уйгурском автономном округе действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую КНР обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*. По данным СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке. Посол Сирии в Китае Имад Мустафа ранее говорил РИА Новости, что в Сирии воюют около 5 тысяч боевиков-выходцев из СУАР.