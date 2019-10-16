В Китае начали штрафовать за курение электронных сигарет

МОСКВА, 16 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . В Китаев городе Шэньчжэнь в понедельник был выписан первыйштраф размером 50 юаней (около 7 долларов) за курение электронных сигарет в общественном месте. Оштрафовали мужчину, который курил электронную сигарету на автобусной остановке.

Напомним, что Шэньчжэнь является пионером борьбы с табакокурением в КНР. Именно здесь в 2000 году впервые в Китае была введена система штрафов за курение в общественных местах. Именно в этом городе в марте 2014 года был наложен первый по стране штраф за курение. Именно здесь 17 июля 2018 года впервые в КНР за курение на людях оштрафовали иностранца. Наконец, именно этот мегаполис с 1 октября нынешнего года первым в Китае приравнял электронные сигареты к обычным.

Китай присоединился к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением еще в 2006 году. Однако в стране до сих пор нет ни одного общенационального закона в этой сфере. Сегодня законы о запрете на табакокурение в общественных местах действуют менее, чем в 20 городах КНР.