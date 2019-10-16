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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае начали штрафовать за курение электронных сигарет

11:48 16.10.2019
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© Fotolia / ppi09Электронная сигарета
Электронная сигарета
© Fotolia / ppi09
МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Китаев городе Шэньчжэнь в понедельник был выписан первыйштраф размером 50 юаней (около 7 долларов) за курение электронных сигарет в общественном месте. Оштрафовали мужчину, который курил электронную сигарету на автобусной остановке.
Напомним, что Шэньчжэнь является пионером борьбы с табакокурением в КНР. Именно здесь в 2000 году впервые в Китае была введена система штрафов за курение в общественных местах. Именно в этом городе в марте 2014 года был наложен первый по стране штраф за курение. Именно здесь 17 июля 2018 года впервые в КНР за курение на людях оштрафовали иностранца. Наконец, именно этот мегаполис с 1 октября нынешнего года первым в Китае приравнял электронные сигареты к обычным.
Китай присоединился к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением еще в 2006 году. Однако в стране до сих пор нет ни одного общенационального закона в этой сфере. Сегодня законы о запрете на табакокурение в общественных местах действуют менее, чем в 20 городах КНР.
Сегодня Китай разрабатывает общенациональный законодательный акт по борьбе с табакокурением. Он предполагает запрет на курение во всех общественных местах и на транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере до 500 юаней (70 долларов). Неспособные обеспечить соблюдение запрета заведениям закон сулит наказание в виде штрафа до 30 тысяч юаней (4,2 тысячи долларов) и отзыва лицензии на предпринимательскую деятельность.
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