Минприроды рассмотрит возможность запрета охотиться на северного оленя

"Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В соответствии с федеральным законом, полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции", - приводит пресс-служба слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина из обращения руководству Красноярского края и Якутии.