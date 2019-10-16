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РИА Новости

Минприроды рассмотрит возможность запрета охотиться на северного оленя

11:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДикие северные олени Камчатки
Дикие северные олени Камчатки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дикие северные олени Камчатки . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минприроды призвало руководство Красноярского края и Якутии принять меры по спасению популяции дикого северного оленя вплоть до запрета на добычу этого вида животных на отдельных территориях, говорится в сообщении ведомства.
"Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В соответствии с федеральным законом, полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции", - приводит пресс-служба слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина из обращения руководству Красноярского края и Якутии.
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Как поясняется в сообщении, Минприроды проанализировало неблагополучную ситуацию, сложившуюся с состоянием популяции дикого северного оленя, обитающего на территории Красноярского края и Якутии. Численность таймырской популяции дикого северного оленя сократилась практически в два раза (до 400-450 тысяч особей) в сравнении с уровнем 2000 года (около 1 миллиона оленей).
Ранее директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев назвал варварскую добычу главной причиной сокращения популяции оленей.
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