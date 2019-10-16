Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, заявил Лавров

"Сложный процесс, я понимаю, у всех есть свои есть расчеты в разных регионах. Но понимание того, что здесь не должно быть каких-то недомолвок, не должно быть двойных стандартов, что все мы должны объединиться в общий универсальный антитеррористический фронт - это понимание растет, к этому призывал президент (РФ Владимир) Путин, выступая несколько лет назад на Генеральной Ассамблее ООН, и такой универсальный фронт, я уверен, является оптимальным способом мобилизации всего мирового сообщества против террористической угрозы", - отметил министр.