Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, заявил Лавров

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, нужно создавать универсальный общий антитеррористический фронт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное - не пытаться в этой сфере заниматься политизацией и геополитизацией, не надо через контртеррористическую борьбу пытаться достигать геополитических целей", - сказал Лавров журналистам.
"Сложный процесс, я понимаю, у всех есть свои есть расчеты в разных регионах. Но понимание того, что здесь не должно быть каких-то недомолвок, не должно быть двойных стандартов, что все мы должны объединиться в общий универсальный антитеррористический фронт - это понимание растет, к этому призывал президент (РФ Владимир) Путин, выступая несколько лет назад на Генеральной Ассамблее ООН, и такой универсальный фронт, я уверен, является оптимальным способом мобилизации всего мирового сообщества против террористической угрозы", - отметил министр.
Лавров подчеркнул, что "мы хотим, чтобы двойные стандарты были исключены из контртеррористического сотрудничества".