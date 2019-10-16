В мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению родного языка

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Полугодовые курсы татарского языка пройдут для всех желающих в 15 мухтасибатах (духовных округах) Республики Татарстан, а также в мечетях Казани и Российском исламском институте (РИИ), сообщили РИА во вторник в Духовном управлении мусульман республики (ДУМ РТ).

"Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение лексики и развитие коммуникативных навыков. Для желающих есть возможность ознакомления с исламской культурой и обучению арабскому таджвиду (чтению Корана - прим.ред.)", - отметили в ДУМ РТ.

К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка. Для организации учебного процесса ДУМ РТ и Издательским домом "Хузур" вместе со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ разработано и издано учебное пособие "Татарский язык. Для начинающих".