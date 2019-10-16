Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T11:33Z
https://ria.ru/20191016/1559843120.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149358/18/1493581834_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c5e54e616363419500b528db55258536.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению родного языка

11:33 16.10.2019
45
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль со смотровой площадки Центра семьи "Казан"
Казанский кремль со смотровой площадки Центра семьи Казан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Полугодовые курсы татарского языка пройдут для всех желающих в 15 мухтасибатах (духовных округах) Республики Татарстан, а также в мечетях Казани и Российском исламском институте (РИИ), сообщили РИА во вторник в Духовном управлении мусульман республики (ДУМ РТ).
"Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение лексики и развитие коммуникативных навыков. Для желающих есть возможность ознакомления с исламской культурой и обучению арабскому таджвиду (чтению Корана - прим.ред.)", - отметили в ДУМ РТ.
К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка. Для организации учебного процесса ДУМ РТ и Издательским домом "Хузур" вместе со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ разработано и издано учебное пособие "Татарский язык. Для начинающих".
Обучающий курс рассчитан на 48 академических часов, его продолжительность составит 6 месяцев (с 15 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года).
000000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваТатарстанКазаньОбщество
Рекомендуем
Ноутбук
Бортников рассказал о числе заблокированных за пропаганду терроризма сайтов
РИА
Новости
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал объединять усилия спецслужб в борьбе с общими угрозами
Шведская активистка Грета Тунберг
Опрос: более половины россиян не слышали об эко-активистке Грете Тунберг
Лента
новостей
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
Прогон спектакля Ветер шумит в тополях в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Вахтанговский театр покажет "Дядю Ваню" в трех городах Германии
Работник столовой-пекарни
В комитете Госдумы одобрили проект о горячем питании для младшеклассников
Сергей Лавров
Ливия может стать главной базой террористов на севере Африки, заявил Лавров
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Депутат из Татарстана предложил водить учащихся автошкол в больницы и морги
Автомобиль Следственного комитета РФ
Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым ребенком
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
В СПЧ предложили ввести должность омбудсмена по вопросам религии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева Хватит травить народ
Володин рассчитывает, что закон о виноделии примут до конца года
Анна Кузнецова
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния