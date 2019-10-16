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РИА Новости

Володин рассчитывает, что закон о виноделии примут до конца года

11:27 16.10.2019 (обновлено: 18:16 16.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева "Хватит травить народ"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева Хватит травить народ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева "Хватит травить народ"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что закон о развитии виноградарства и виноделия в России будет принят до конца этого года.
Госдума на прошлой неделе отклонила законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", чтобы разработать новую редакцию. Как заявлял ранее Володин, законопроект не решал вопросы защиты отрасли, отечественного производителя, не решает вопросы формирования отрасли.
В среду в Госдуме депутаты, а также представители отрасли обсуждают вопросы развития в России отрасли виноградарства и виноделия.
"Мы надеемся, что эта отрасль будет более активно развиваться. Буквально недавно мы приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, приняли решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы", - сказал Володин, открывая расширенное совещание.
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"Мы подошли к обсуждению закона о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия", - добавил спикер Госдумы.
Он отметил, что законодательные изменения позволят создать рабочие места, увеличить доходы Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской, Астраханской областей, Республики Дагестан.
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Вячеслав ВолодинРоссияЭкономика
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