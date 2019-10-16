Володин рассчитывает, что закон о виноделии примут до конца года

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что закон о развитии виноградарства и виноделия в России будет принят до конца этого года.

Госдума на прошлой неделе отклонила законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", чтобы разработать новую редакцию. Как заявлял ранее Володин, законопроект не решал вопросы защиты отрасли, отечественного производителя, не решает вопросы формирования отрасли.

В среду в Госдуме депутаты, а также представители отрасли обсуждают вопросы развития в России отрасли виноградарства и виноделия.

"Мы надеемся, что эта отрасль будет более активно развиваться. Буквально недавно мы приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, приняли решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы", - сказал Володин, открывая расширенное совещание.

"Мы подошли к обсуждению закона о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия", - добавил спикер Госдумы.

Он отметил, что законодательные изменения позволят создать рабочие места, увеличить доходы Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской, Астраханской областей, Республики Дагестан.