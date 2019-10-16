Россия будет поощрять достижение договоренностей между Дамаском и курдами

"Россия будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.