Россия будет поощрять достижение договоренностей между Дамаском и курдами

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Россия будет поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.