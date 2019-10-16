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РИА Новости
Война в Сирии

Россия будет поощрять достижение договоренностей между Дамаском и курдами

11:10 16.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Россия будет поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФФСБ РФСирияООНВ мире
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