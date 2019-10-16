Путин призвал объединять усилия спецслужб в борьбе с общими угрозами

"За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем национальной, региональной и глобальной безопасности. Внёс большой вклад в развитие подлинно партнёрских отношений между компетентными органами многих стран", - сказал Путин.

Он добавил, что "сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами". Среди ключевых задач президент выделил создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, ликвидацию каналов финансирования незаконных вооружённых формирований и поставок им оружия. Путин также подчеркнул необходимость наращивания сотрудничества в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в интернете.