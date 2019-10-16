Путин призвал объединять усилия спецслужб в борьбе с общими угрозами

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, отметив, что сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем национальной, региональной и глобальной безопасности. Внёс большой вклад в развитие подлинно партнёрских отношений между компетентными органами многих стран", - сказал Путин.
Он добавил, что "сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами". Среди ключевых задач президент выделил создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, ликвидацию каналов финансирования незаконных вооружённых формирований и поставок им оружия. Путин также подчеркнул необходимость наращивания сотрудничества в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в интернете.
"Уверен, что ваша встреча пройдёт в деловом, конструктивном ключе, а её решения будут способствовать выработке алгоритма совместных действий спецслужб. Желаю вам успехов", - заключил Путин.