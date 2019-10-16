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РИА Новости

Брата президента Ирана перевели в тюрьму для отбывания срока, сообщили СМИ

11:09 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Хосейна Ферейдуна, брата президента Ирана, перевели в тюрьму, где он начнет отбывать пятилетний срок, передает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на его адвоката.
"Хосейн Ферейдун сегодня был переведен в тюрьму Эвин для отбывания пятилетнего срока", - говорится в сообщении IRIB.
В начале октября официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что брат Хасана Роухани приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию – получение взятки. Помимо тюремного срока, он должен выплатить крупный денежный штраф.
Агентство ISNA ранее сообщало, что Ферейдун был арестован в 2017 году, в его отношении, а также других лиц проводилось несколько расследований. Однако по ряду обвинений он был оправдан, отмечало агентство, ему грозило тюремное заключение по другой части обвинений. Однако решение вплоть до начала октября оставалось неокончательным.
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