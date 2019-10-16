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РИА Новости

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

11:10 16.10.2019 (обновлено: 11:12 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самая холодная температура текущей осени зафиксирована в Москве, в ночь на среду она понизилась до минус 0,3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"У нас отрицательные температуры местами наблюдались и в Москве за пределами МКАД, и по области. Сегодня ночью минимальная температура в Москве была минус 0,3 градуса. И это самая низкая температура текущего месяца и с начала осени", - сказала Позднякова.
По ее словам, ранее самая низкая температура наблюдалась утром 8 октября, когда на станции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 0,4 градуса.
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