В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самая холодная температура текущей осени зафиксирована в Москве, в ночь на среду она понизилась до минус 0,3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"У нас отрицательные температуры местами наблюдались и в Москве за пределами МКАД, и по области. Сегодня ночью минимальная температура в Москве была минус 0,3 градуса. И это самая низкая температура текущего месяца и с начала осени", - сказала Позднякова.