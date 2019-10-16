В Каталонии во вторник из-за беспорядков пострадали около 200 человек

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Около двухсот человек пострадали, по последним данным, в ходе беспорядков в различных городах испанской Каталонии во вторник и в ночь на среду.
Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что оказала медицинскую помощь 125 пострадавшим, из них 74 в Барселоне. Кроме того, ранения и травмы получили более 70 силовиков: 54 сотрудника каталонских Mossos de Escuadra и 18 Национальной полиции.
Задержан 51 человек (из них 29 в Барселоне), четыре машины правоохранительных органов выведены из строя митингующими. За ночь в каталонской столице протестующие устроили 157 баррикад с кострами. Кроме того, железнодорожная компания Renfe сообщила в среду о том, что прервано высокоскоростное сообщение между Фигерасом, Жироной и Барселоной из-за действий вандалов.
И.о. премьера Испании Педро Санчес встретится в среду с лидерами основных испанских политических сил – Народной партии Пабло Касадо, "Граждан" Альбертом Риверой, и Podemos Пабло Иглесиасом, чтобы осудить сложившуюся ситуацию.
"Очевидно, что речь идет не о мирном гражданском движении, а скоординированном экстремистами, которые используют уличное насилие, чтобы нарушить сосуществование в Каталонии", - заявили в правительстве. "Правительство будет обеспечивать безопасность и сосуществование в Каталонии и напоминает, что, если будет необходимо, будет действовать твердо, соразмерно и едино", - говорится в заявлении.
15 октября, 13:15РИА НовостиБеспорядки в Каталонии
Глава каталонского женералитета Ким Торра также созвал экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию.
Во вторник вечером акции протеста в ряде городов испанского автономного сообщества Каталония закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительства испанского правительства, строили баррикады на улицах города и зажигали костры. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.