В Каталонии во вторник из-за беспорядков пострадали около 200 человек

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Около двухсот человек пострадали, по последним данным, в ходе беспорядков в различных городах испанской Каталонии во вторник и в ночь на среду.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что оказала медицинскую помощь 125 пострадавшим, из них 74 в Барселоне. Кроме того, ранения и травмы получили более 70 силовиков: 54 сотрудника каталонских Mossos de Escuadra и 18 Национальной полиции.

Задержан 51 человек (из них 29 в Барселоне), четыре машины правоохранительных органов выведены из строя митингующими. За ночь в каталонской столице протестующие устроили 157 баррикад с кострами. Кроме того, железнодорожная компания Renfe сообщила в среду о том, что прервано высокоскоростное сообщение между Фигерасом, Жироной и Барселоной из-за действий вандалов.

И.о. премьера Испании Педро Санчес встретится в среду с лидерами основных испанских политических сил – Народной партии Пабло Касадо, "Граждан" Альбертом Риверой, и Podemos Пабло Иглесиасом, чтобы осудить сложившуюся ситуацию.

"Очевидно, что речь идет не о мирном гражданском движении, а скоординированном экстремистами, которые используют уличное насилие, чтобы нарушить сосуществование в Каталонии", - заявили в правительстве. "Правительство будет обеспечивать безопасность и сосуществование в Каталонии и напоминает, что, если будет необходимо, будет действовать твердо, соразмерно и едино", - говорится в заявлении.

Глава каталонского женералитета Ким Торра также созвал экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию.

Во вторник вечером акции протеста в ряде городов испанского автономного сообщества Каталония закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительства испанского правительства, строили баррикады на улицах города и зажигали костры. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.