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РИА Новости

Приехавший в Татарстан ростовский бизнесмен нашел гранату под днищем машины

10:58 16.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная гранатаГраната Ф-1
Граната Ф-1
CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната
Граната Ф-1. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после того, как приехавший в Лениногорск с двумя знакомыми по коммерческим делам житель Ростова-на-Дону обнаружил на своем автомобиле прикрепленную гранату, сообщает регионально следственное управление.
"Днем 15 октября в городе Лениногорске под днищем автомобиля Infiniti, припаркованном у дома по улице Набережная, обнаружена граната Ф-1. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, хозяин автомобиля с двумя знакомыми приехал в Лениногорск две недели назад. Мужчины обнаружили гранату, когда садились в автомобиль, после чего обратились в правоохранительные органы.
Граната направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Татарстану. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ТатарстанРостов-на-ДонуКазаньПроисшествия
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