Приехавший в Татарстан ростовский бизнесмен нашел гранату под днищем машины

КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после того, как приехавший в Лениногорск с двумя знакомыми по коммерческим делам житель Ростова-на-Дону обнаружил на своем автомобиле прикрепленную гранату, сообщает регионально следственное управление.

"Днем 15 октября в городе Лениногорске под днищем автомобиля Infiniti, припаркованном у дома по улице Набережная, обнаружена граната Ф-1. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, хозяин автомобиля с двумя знакомыми приехал в Лениногорск две недели назад. Мужчины обнаружили гранату, когда садились в автомобиль, после чего обратились в правоохранительные органы.