Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T11:07Z
https://ria.ru/20191016/1559841164.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

СК попросил поместить фигуранта дела о беспорядках под домашний арест

10:54 16.10.2019 (обновлено: 11:07 16.10.2019)
78
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. СК РФ попросил поместить Александра Мыльникова, одного из новых фигурантов дела о беспорядках в Москве, не в СИЗО, а под домашний арест из-за наличия у него троих детей, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста", - заявила Петренко.
Для остальных фигурантов: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова - следствие настаивает на заключении под стражу.
Всем пятерым предъявлены обвинения по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Эта статья предполагает до пяти лет колонии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
200021
Обсудить 1
Светлана ПетренкоМосковская городская думаМоскваСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Нельзя допустить подрыва доверия граждан к госструктурам, заявил Бортников
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Александр Бортников
В ФСБ назвали нежелание ряда IT-компаний сотрудничать проблемой
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
В ФСБ заявили, что главари террористов активнее приобретают новое оружие
Лента
новостей
Ноутбук
Бортников рассказал о числе заблокированных за пропаганду терроризма сайтов
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников оценил ужесточение ответственности за содействие террористам
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали женщину, которую подозревают в расчленении соседа
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело сбитого ребенка в Кировской области передали в "особый" отдел СК
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
Фигурант дела о беспорядках в Москве Емельянов не признал вину
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Омске женщина попала в больницу после удара током в магазине светильников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников: спецслужбы должны добывать "интернет-профиль" каждого террориста
Центр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске
Власти Удмуртии создают региональный центр одаренных детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
Лента новостейМолния