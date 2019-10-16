СК попросил поместить фигуранта дела о беспорядках под домашний арест

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. СК РФ попросил поместить Александра Мыльникова, одного из новых фигурантов дела о беспорядках в Москве, не в СИЗО, а под домашний арест из-за наличия у него троих детей, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста", - заявила Петренко.

Для остальных фигурантов: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова - следствие настаивает на заключении под стражу.

Всем пятерым предъявлены обвинения по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Эта статья предполагает до пяти лет колонии.