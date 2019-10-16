Доступность ИИ расширит возможности террористов, считает Бортников

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Возможности совершения преступлений международными террористами будут расширяться благодаря доступности технологий искусственного интеллекта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.