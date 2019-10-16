Доступность ИИ расширит возможности террористов, считает Бортников

"На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.