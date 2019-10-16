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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

10:45 16.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – шесть, Латакия – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Хама – 15, Идлиб – девять, Алеппо – семь", - говорится в сообщении.
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