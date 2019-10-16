Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – шесть, Латакия – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Хама – 15, Идлиб – девять, Алеппо – семь", - говорится в сообщении.