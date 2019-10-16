В ОАЭ оценили опыт производства космической арабской еды

ДУБАЙ, 16 окт – РИА Новости. Опыт производства арабской еды для первого космонавта из ОАЭ Хаззы аль-Мансури может стать отличной отправной точкой для развития инноваций в области продуктов питания, заявила в интервью РИА Новости министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри.

"Это действительная отличная отправная точка в плане продуктов питания, инноваций в этой области, а это как раз то, что изучает ведомство продовольственной безопасности", - заявила она.

"Я думаю, это станет трендом. Возможно, однажды на "Амазоне" можно будет заказать "космические блюда от Хаззы", это может быть идеей для бизнеса. Пока я не слышала о таких предприятиях, но я действительно считаю, что они могут возникнуть в будущем", - добавила Аль-Мхейри.

Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. Он провел на орбите восемь дней.