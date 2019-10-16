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РИА Новости
РИА Наука

В ОАЭ оценили опыт производства космической арабской еды

10:37 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в ОАЭ
© РИА Новости / Алексей Никольский
ДУБАЙ, 16 окт – РИА Новости. Опыт производства арабской еды для первого космонавта из ОАЭ Хаззы аль-Мансури может стать отличной отправной точкой для развития инноваций в области продуктов питания, заявила в интервью РИА Новости министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри.
"Это действительная отличная отправная точка в плане продуктов питания, инноваций в этой области, а это как раз то, что изучает ведомство продовольственной безопасности", - заявила она.
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"Я думаю, это станет трендом. Возможно, однажды на "Амазоне" можно будет заказать "космические блюда от Хаззы", это может быть идеей для бизнеса. Пока я не слышала о таких предприятиях, но я действительно считаю, что они могут возникнуть в будущем", - добавила Аль-Мхейри.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. Он провел на орбите восемь дней.
Эмиратский космонавт брал с собой в космос традиционные арабские блюда, приготовленные для употребления в космосе. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производством этих продуктов занималась российская компания "Лаборатория космического питания".
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