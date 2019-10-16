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РИА Новости

Пресс-конференция о международных форумах Союза "Христианский мир"

10:26 16.10.2019 (обновлено: 19:28 16.10.2019)
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17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная V Международному христианскому форуму и V Международному форуму "Религия и мир".
Участники:
- президент Союза "Христианский мир" Алексей ЧЕРКЕЗОВ;
- президент Благотворительного фонда "Руссар" Олег ФОМИН;
- исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах ЕРМОГЕН (Корчуков).

К участию также приглашены депутаты Государственной Думы РФ.

V Международный христианский форум пройдет 21 и 22 октября и будет посвящен теме защиты христиан Ближнего Востока. Основная цель его проведения – гармонизация межнациональных отношений, налаживание этнокультурного диалога, развитие взаимодействия государственных и общественных институтов.
23 и 24 октября состоится V Международный форум "Религия и мир". В этом году его тема – "Религия и экология". На тематических площадках участники мероприятий обсудят современные вызовы и угрозы, касающиеся сохранения религиозной идентичности, вопросы экологии отношений и диалога религий, а также роль религии в борьбе за сохранение окружающей среды.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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