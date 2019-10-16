В Сургуте открылся Форум северных муниципалитетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Форум северных муниципалитетов открылся в Сургуте (ХМАО) в среду, его участниками станут около 700 человек, в том числе гости из стран Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сургутского района.

"На форум приехали участники и гости примерно из 20 регионов страны и 10 стран, в частности, из Нидерландов, Сербии и Австралии... Данный форум - площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью", - сказали в пресс-службе.

Представители органов власти, политологи, ученые, специалисты в сфере маркетинга и бизнесмены в течение двух дней планируют обсудить новые идеи и решения в области устойчивого развития северных территорий. Организаторы - администрация Сургутского района - подготовили ряд необычных форматов. В частности, в программе форума заявлены дебаты "Север скорее жив или Север скорее мертв" и баттл о плюсах работы на корпорацию или на себя между работниками "Газпрома" и предпринимателями.

По словам главы района Андрея Трубецкого, форум проводится второй раз, а его основная цель - ответить на муниципальном уровне на важные вопросы, связанные с перспективами малых территорий, существованием северных городов и районов в экономике будущего.

"Год назад я видел график, на котором по прогнозам экспертов мировое потребление нефти к 2050 году сократится в два раза. Две недели назад я видел график, по которому потребление нефти сократится вдвое к 2037 году. Чуть более 100 лет назад самым торгуемым коммодитиз был каменный уголь. Сейчас нам это кажется смешным. Что будет с нашим основным активом - нефтью - через 15-20-30 лет?" - цитирует пресс-служба Трубецкого.

Он подчеркнул, что Сургутский район является крупнейшим муниципалитетом Югры с точки зрения промышленного производства, при этом местные власти взяли курс на диверсификацию экономики, стараясь сделать территорию привлекательной для предпринимателей и сельскохозяйственным лидером региона. Так, в 2018 году субъекты малого и среднего бизнеса создали в Сургутском районе около 700 новых рабочих мест. Однако Трубецкой признал, что северные муниципалитеты во многом развиваются на фоне дефицита идей, необходимых для решения ключевых вопросов, и форум призван помочь восполнить его.