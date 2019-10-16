Житель Сургута, который сжег венок в Вечном огне, получил 1,5 года колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Жителя Сургута (ХМАО) приговорили к полутора годам лишения свободы после того, как он сжег в Вечном огне венок и ели, растущие рядом с мемориалом в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 5 мая на территории памятника-захоронения "Мемориал Славы" в честь павших в Великой Отечественной войне. Как сообщили в местном управлении МВД, 37-летний мужчина повредил стволы растущих рядом елей, которые впоследствии сжег в Вечном огне. В ведомстве поясняли, что в тот момент он был пьян. Позже выяснилось, что у него есть судимость за грабеж. В отношении мужчины возбудили дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и отправили в изолятор временного содержания.

Как уточнили в пресс-службе горсуда, мужчина сжег в Вечном огне не только части деревьев, но и ритуальный венок, найденный у памятника. Кроме того, в суде отметили, что он "усилием своих рук и ног" серьезно повредил 10 елей, которые росли около мемориала. Таким образом, его обвинили еще и в незаконной рубке деревьев.

"По совокупности преступлений... назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - подчеркнули в пресс-службе.